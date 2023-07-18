В московских аэропортах из-за непогоды отменили или задержали почти 30 рейсов

Почти 30 рейсов во вторник днем задержано или отменено на фоне ливня с грозой в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Почти 30 рейсов во вторник днем задержано или отменено на фоне ливня с грозой в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".

Так, в аэропорту "Внуково" три рейса задержано, 10 отменено; в аэропорту "Домодедово" задержано семь рейсов, четыре отменено; в аэропорту "Шереметьево" три рейса задержано.

Ранее в Москве начался сильный ливень с грозой, он сопровождается сильными порывами ветра. Ливни накрыли центральную, западную, южную и восточную части столицы.