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В Минздраве Турции сообщили о состоянии пострадавших в результате теракта в Стамбуле

В Минздраве Турции сообщили о состоянии пострадавших в результате теракта в Стамбуле Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о состоянии пострадавших в результате теракта в Стамбуле.
В регионе
14 ноября 2022 г. 00:49
В Минздраве Турции сообщили о состоянии пострадавших в результате теракта в Стамбуле

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о состоянии пострадавших в результате теракта в Стамбуле.

Как передает Report, глава Минздрава поделился в связи с этим публикацией на своей странице в Twitter.

Он отметил, что 39 человек из 81, пострадавших при взрыве на улице Истиглал, выписаны домой после оказания соответствующей помощи.

"Из 42 госпитализированных пятеро до сих пор находятся в реанимации, двое из них в тяжелом состоянии. Мы делаем все возможное для скорейшего выздоровления раненых", - подчеркнул Ф.Коджа.

Напомним, что в результате взрыва на пешеходной улице Истиглал в турецком городе Стамбуле 13 ноября погибли шесть, пострадал 81 человек. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что теракт совершила женщина.

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