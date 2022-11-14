В Минздраве Турции сообщили о состоянии пострадавших в результате теракта в Стамбуле

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о состоянии пострадавших в результате теракта в Стамбуле.
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Он отметил, что 39 человек из 81, пострадавших при взрыве на улице Истиглал, выписаны домой после оказания соответствующей помощи.
"Из 42 госпитализированных пятеро до сих пор находятся в реанимации, двое из них в тяжелом состоянии. Мы делаем все возможное для скорейшего выздоровления раненых", - подчеркнул Ф.Коджа.
Напомним, что в результате взрыва на пешеходной улице Истиглал в турецком городе Стамбуле 13 ноября погибли шесть, пострадал 81 человек. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что теракт совершила женщина.