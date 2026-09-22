В Минобороны Узбекистана назначили двух замминистра
В регионе
- 22 сентября, 2026
- 17:31
В министерстве обороны Узбекистана назначены два новых заместителя министра.
Как передает Report со ссылкой на министерство, соответствующие решения приняты президентом Узбекистана.
Полковник Кахрамонжон Зоидов назначен заместителем министра обороны по вооружению и вооружению войск.
Полковник юстиции Жахонгир Муратов назначен заместителем министра обороны по комплаенсу и внутреннему контролю в сфере противодействия коррупции.
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