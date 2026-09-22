Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Минобороны Узбекистана назначили двух замминистра

    В регионе
    • 22 сентября, 2026
    • 17:31
    В Минобороны Узбекистана назначили двух замминистра

    В министерстве обороны Узбекистана назначены два новых заместителя министра.

    Как передает Report со ссылкой на министерство, соответствующие решения приняты президентом Узбекистана.

    Полковник Кахрамонжон Зоидов назначен заместителем министра обороны по вооружению и вооружению войск.

    Полковник юстиции Жахонгир Муратов назначен заместителем министра обороны по комплаенсу и внутреннему контролю в сфере противодействия коррупции.

    Кахрамонжон Зоидов Жахонгир Муратов Министерство обороны Узбекистана Узбекистан

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