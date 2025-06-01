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В Минобороны РФ сообщили об атаках дронов на аэродромы в пяти регионах

В Минобороны РФ сообщили об атаках дронов на аэродромы в пяти регионах Украинская сторона нанесла удары FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях РФ.
В регионе
1 июня 2025 г. 19:38
В Минобороны РФ сообщили об атаках дронов на аэродромы в пяти регионах

Украинская сторона нанесла удары FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях РФ.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно информации, атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены.

"Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены", - сказали там.

Ранее украинские СМИ сообщили, что дроны атаковали российские военные аэродромы в рамках спецоперации "Паутина" по уничтожению бомбардировочной авиации ВКС РФ. Указывалось, что операция была проведена Службой безопасности Украины (СБУ).

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Версия на азербайджанском языке Rusiya MN Ukrayna Ordusunun PUA hücumlarını təsdiq edib

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