В Минобороны РФ сообщили об атаках дронов на аэродромы в пяти регионах

Украинская сторона нанесла удары FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях РФ.

Украинская сторона нанесла удары FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях РФ.

Как передает Report , об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно информации, атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены.

"Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены", - сказали там.

Ранее украинские СМИ сообщили, что дроны атаковали российские военные аэродромы в рамках спецоперации "Паутина" по уничтожению бомбардировочной авиации ВКС РФ. Указывалось, что операция была проведена Службой безопасности Украины (СБУ).