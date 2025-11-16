Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации за ночь 57 дронов над регионами страны

В регионе

    В регионе
    • 16 ноября, 2025
    • 10:04
    

    За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 57 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России.

    Как передает Report, об этом утром в воскресенье сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

    "В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 15 ноября (00:00 16 ноября по бакинскому времени) текущего года до 07:00 мск (08:00 по Баку) 16 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отметили в Telegram-канале ведомства.

    Отмечалось, что 23 дрона были сбиты над Самарской областью, 17 - над Волгоградской, по пять - над Саратовской и Ростовской областями, три - над Курской и Воронежской областями и один - над Брянской.

