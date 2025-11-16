В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации за ночь 57 дронов над регионами страны

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 57 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России.

Как передает Report, об этом утром в воскресенье сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 15 ноября (00:00 16 ноября по бакинскому времени) текущего года до 07:00 мск (08:00 по Баку) 16 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отметили в Telegram-канале ведомства.

Отмечалось, что 23 дрона были сбиты над Самарской областью, 17 - над Волгоградской, по пять - над Саратовской и Ростовской областями, три - над Курской и Воронежской областями и один - над Брянской.