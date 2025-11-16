В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации за ночь 57 дронов над регионами страны
В регионе
- 16 ноября, 2025
- 10:04
За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 57 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России.
Как передает Report, об этом утром в воскресенье сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 15 ноября (00:00 16 ноября по бакинскому времени) текущего года до 07:00 мск (08:00 по Баку) 16 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отметили в Telegram-канале ведомства.
Отмечалось, что 23 дрона были сбиты над Самарской областью, 17 - над Волгоградской, по пять - над Саратовской и Ростовской областями, три - над Курской и Воронежской областями и один - над Брянской.
Последние новости
10:31
ВС РФ нанесли 769 ударов по Запорожью, погиб один человекДругие страны
10:28
Токаев назвал историческим решение об учреждении формата "Центральная Азия+Азербайджан"Внешняя политика
10:27
Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной АзииВнешняя политика
10:14
Азербайджан присоединился к формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участникаВнешняя политика
10:14
В ряда районов Азербайджана наблюдается дождливая погодаЭкология
10:11
ЧМ-2026: В еврозоне пройдут очередные матчи отбораФутбол
10:11
Фото
Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Ташкенте для участия в VII Консультативной встрече лидеров ЦАВнешняя политика
10:04
В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации за ночь 57 дронов над регионами страныВ регионе
09:43