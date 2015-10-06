​В Минобороны РФ подтвердили нарушение воздушного пространства Турции российским самолетом

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Министерстве обороны РФ подтвердили кратковременный заход в воздушное пространство Турции одного из российских военных самолетов, участвующих в операции в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"В субботу 3 октября, после завершения планового боевого полета, при выполнении маневра над горно-лесистой местностью для возвращения на аэродром "Хмеймим", российский военный самолет Су-30 совершил кратковременный, на несколько секунд, заход в турецкое воздушное пространство", - сказал он.

По его словам, "после проведения проверки и анализа данных объективного контроля, командованием авиационной группой Воздушно-космических сил России в Сирии приняты необходимые меры по предотвращению подобных случаев в дальнейшем".

Конашенков подчеркнул, что нарушение воздушного пространства Турции является следствием плохой погоды. "Как вы видите на карте, авиабаза "Хмеймим" находится примерно в 30 км от сирийско-турецкой границы. При определенных климатических условиях заход на аэродром осуществляется с севера", - заявил он.

"Поэтому данный инцидент - следствие неблагоприятных погодных условий в этом районе. Не следует здесь искать какие-то конспирологические причины", - отметил Конашенков.