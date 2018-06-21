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    В министерстве обороны Армении пройдут обширные проверки в связи с коррупцией

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В министерстве обороны Армении пройдут обширные проверки в связи с коррупцией. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава Государственной контрольной службы Армении Давид Санасарян.

    "Проверка будет не только по вопросу осуществления закупок. В целом будет проверена деятельность министерства", - сказал он.

    Санасарян объяснил, что проверка объясняется полученной им информацией.

    "Это связано с коррупцией", - сказал он, отметив, что остальная информация будет предоставлена позже.

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