Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В министерстве обороны Армении пройдут обширные проверки в связи с коррупцией.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава Государственной контрольной службы Армении Давид Санасарян.

"Проверка будет не только по вопросу осуществления закупок. В целом будет проверена деятельность министерства", - сказал он.

Санасарян объяснил, что проверка объясняется полученной им информацией.

"Это связано с коррупцией", - сказал он, отметив, что остальная информация будет предоставлена позже.