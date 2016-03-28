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    В министерстве экономики Грузии произошел пожар

    По информации СМИ, в результате пожара пострадал один человек

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В министерстве экономики Грузии произошел пожар, который охватил около 500 кв. м территории здания. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в Службе по чрезвычайным ситуациям страны.

    По информации сотрудника Службы, пожар был ликвидирован, сгорело приблизительно 500 кв. м территории.

    По информации грузинских СМИ, в результате пожара пострадала уборщица. Сотрудников все еще не пускают в здание. 

     Причиной пожара называют неисправность электричества.

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