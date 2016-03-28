Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В министерстве экономики Грузии произошел пожар, который охватил около 500 кв. м территории здания. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в Службе по чрезвычайным ситуациям страны.

По информации сотрудника Службы, пожар был ликвидирован, сгорело приблизительно 500 кв. м территории.

По информации грузинских СМИ, в результате пожара пострадала уборщица. Сотрудников все еще не пускают в здание.

Причиной пожара называют неисправность электричества.