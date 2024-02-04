В МИД Турции рассказали о планах визита Путина в республику

Вопросы российско-турецкого сотрудничества в сфере энергетики, в частности создания газового хаба, строительства АЭС "Аккую", возобновления функционирования зернового коридора планируется обсудить в ходе предстоящего визита в Турцию президента РФ Владимир

Вопросы российско-турецкого сотрудничества в сфере энергетики, в частности создания газового хаба, строительства АЭС "Аккую", возобновления функционирования зернового коридора планируется обсудить в ходе предстоящего визита в Турцию президента РФ Владимира Путина.

Как передает Report , об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан в эфире телеканала A-haber.

"Наши президенты регулярно общаются. Предстоящий визит является плановым, в ходе него планируется обсудить сотрудничество в газовой сфере, энергетике, строительство АЭС "Аккую", зерновой коридор, который всегда находится в повестке, урегулирование в Украине, региональные вопросы, в частности ситуацию в Газе", - сказал глава турецкого МИД.