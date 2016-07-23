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    В МИД Турции определяется список сотрудников, которые будут уволены

    Мевлют Чавушоглу: Создана комиссия для установления сотрудников, связанных с FETÖ

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В министерстве иностранных дел Турции создана комиссия для установления сотрудников, связанных с террористической организацией FETÖ.  

    Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    По его словам, в настоящее время определяется список сотрудников, которые будут уволены: "Члены FETÖ проникли в министерство иностранных дел Турции в период, когда были самые сложные экзаменационные вопросы. Эти вопросы были розданы участникам до начала экзаменов". 

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