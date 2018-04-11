В МИД России прокомментировали слова Трампа о ракетах

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В министерстве иностранных дел (МИД) России прокомментировали слова президента США Дональда Трампа, который призвал Россию готовиться к ракетным ударам в Сирии "умными" ракетами, сообщает Report.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что умные ракеты должны лететь в сторону террористов.

"Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории. Да, кстати. А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?", - написала Захарова в Facebook.

Ранее Трамп опубликовал в Twitter запись: "Приготовься, Россия, потому что ракеты придут: славные, новые и "умные"!".