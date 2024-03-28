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В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС

В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС Запланированная на 5 апреля встреча в формате Армения-США-ЕС нацелена на расшатывание действующих механизмов безопасности и экономического сотрудничества на Южном Кавказе.
В регионе
28 марта 2024 г. 12:07
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС

Запланированная на 5 апреля встреча в формате Армения-США-ЕС нацелена на расшатывание действующих механизмов безопасности и экономического сотрудничества на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, подобные мероприятия вызывают беспокойство Москвы, поскольку носят исключительно антироссийский характер.

"Такие встречи вызывают беспокойство у большинства стран региона, потому что нацелены не на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, а на дальнейшее внедрение Запада с его крайне деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следовать антироссийской повестке, разрушение их многовековых связей с Москвой, расшатывание действующих механизмов региональной безопасности и экономического сотрудничества", - отмечает Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Армения постепенно превращается на глазах всего мира в "инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа".

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry concerned about upcoming Armenia-US-EU meeting
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Ermənistan-ABŞ-Aİ görüşündən narahatdır

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