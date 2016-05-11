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    В МИД РФ считают реальной перспективу скорого выхода на Конвенцию по Каспию

    Прогресс, достигнутый на переговорном треке за последние полтора года, открывает реальные перспективы выйти на готовый текст Конвенции

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Москве считают реальными перспективы выйти на текст Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в ближайшем будущем.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делимитации и демаркации границ РФ с государствами-участниками СНГ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

    "Прогресс, достигнутый на переговорном треке за последние полтора года, открывает реальные перспективы выйти на готовый текст Конвенции в самом ближайшем будущем", - отметил Братчиков в интервью журналу Caspian Energy, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

    Посол дал положительную оценку заседанию Специальной рабочей группы (СРГ) по Каспию, которое прошло 5-6 апреля в Баку, и выразил надежду на успешное продолжение работы по выработке Конвенции.

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