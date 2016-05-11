В МИД РФ считают реальной перспективу скорого выхода на Конвенцию по Каспию

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Москве считают реальными перспективы выйти на текст Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в ближайшем будущем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делимитации и демаркации границ РФ с государствами-участниками СНГ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

"Прогресс, достигнутый на переговорном треке за последние полтора года, открывает реальные перспективы выйти на готовый текст Конвенции в самом ближайшем будущем", - отметил Братчиков в интервью журналу Caspian Energy, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Посол дал положительную оценку заседанию Специальной рабочей группы (СРГ) по Каспию, которое прошло 5-6 апреля в Баку, и выразил надежду на успешное продолжение работы по выработке Конвенции.