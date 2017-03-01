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    МИД Ирана: Установления контактов с США нет в повестке дня

    Аракчи: Контакты с США Иран ведет на уровне экспертов только по вопросу имплементации СВПД

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/  Установление двусторонних контактов с США на данный момент не стоит на повестке дня Ирана. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

    "Установление отношений с США не в нашей повестке дня. Мы работали с ними только по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Сейчас же у нас нет ничего, в том числе, в отношении СВПД, за исключением небольших контактов на уровне экспертов, которые мы проводим в рамках совместной комиссии. Это даже не двусторонние связи", — сказал он.

    По словам Аракчи, контакты с США Иран ведет на уровне экспертов только по вопросу имплементации СВПД.

    "Так что двусторонние отношения с США на данный момент не стоят на повестке дня", — подчеркнул он.

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