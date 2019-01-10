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    В МИД Ирана подтвердили задержание американца

    Официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми подтвердил задержание гражданина США Майкла Уайта в городе Мешхед на северо-востоке Ирана

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми подтвердил задержание гражданина США Майкла Уайта в городе Мешхед на северо-востоке Ирана.

    Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Ирана.

    «Иран уведомил США об этом в первые дни ареста этого американского гражданина через Офис защиты интересов граждан США в Тегеране», – подчеркнул Касеми.

    Ранее The New York Times сообщила, что 46-летний ветеран ВМС США Майкл Уайт находится в иранской тюрьме.

    Бывший военный моряк был задержан в июле прошлого года, прилетев в Иран, чтобы навестить свою девушку.

    В среду в Государственном департаменте США сообщили, что им известно о задержании за границей американского гражданина.

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