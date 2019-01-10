В МИД Ирана подтвердили задержание американца

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми подтвердил задержание гражданина США Майкла Уайта в городе Мешхед на северо-востоке Ирана.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Ирана.

«Иран уведомил США об этом в первые дни ареста этого американского гражданина через Офис защиты интересов граждан США в Тегеране», – подчеркнул Касеми.

Ранее The New York Times сообщила, что 46-летний ветеран ВМС США Майкл Уайт находится в иранской тюрьме.

Бывший военный моряк был задержан в июле прошлого года, прилетев в Иран, чтобы навестить свою девушку.

В среду в Государственном департаменте США сообщили, что им известно о задержании за границей американского гражданина.