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    Иран месяцами удерживает бывшего американского моряка

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Иран около полугода удерживает 46-летнего гражданина США Майкла Уайта. 

    Как сообщает Report со ссылкой на The New York Times, бывший военный моряк был задержан в июле прошлого года, прилетев в Иран, чтобы навестить свою девушку.

    В чем именно подозревают жителя Калифорнии, неясно. Известно, что иранцы удерживают еще троих американцев, у двух из которых есть и иранское гражданство. 

    Мать Майкла рассказала, что он должен был вылететь домой 27 июля, но так и не поднялся на борт самолета. "У него рак и астма, у меня сердце болит. Так хочется его увидеть", - говорит она.

    На запрос телеканала CNN государственный департамент США сообщил, что ему известно о сообщениях, согласно которым за границей задержан американский гражданин. 

    "Безопасность граждан для нас высший приоритет", - отметили в госдепе.

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