Иран месяцами удерживает бывшего американского моряка

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Иран около полугода удерживает 46-летнего гражданина США Майкла Уайта.

Как сообщает Report со ссылкой на The New York Times, бывший военный моряк был задержан в июле прошлого года, прилетев в Иран, чтобы навестить свою девушку.

В чем именно подозревают жителя Калифорнии, неясно. Известно, что иранцы удерживают еще троих американцев, у двух из которых есть и иранское гражданство.

Мать Майкла рассказала, что он должен был вылететь домой 27 июля, но так и не поднялся на борт самолета. "У него рак и астма, у меня сердце болит. Так хочется его увидеть", - говорит она.

На запрос телеканала CNN государственный департамент США сообщил, что ему известно о сообщениях, согласно которым за границей задержан американский гражданин.

"Безопасность граждан для нас высший приоритет", - отметили в госдепе.