В МИД Ирана не видят оснований для переговоров с США.

Как передает Report со ссылкой на İSNA, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

По мнению Багаи, на данный момент отсутствуют какие-либо логические основания для переговоров с Соединенными Штатами. Его заявление прозвучало в ответ на вчерашнее высказывание президента США Дональда Трампа о готовности к диалогу с Тегераном.

Он подчеркнул, что нынешние условия исключают возможность конструктивных переговоров: "Как неоднократно подчеркивал министр иностранных дел Аббас Арагчи, невозможно вести диалог со стороной, которая не верит во взаимность переговоров, демонстрирует военную агрессию против Ирана и открыто пытается навязать свои требования".

Представитель МИД также прокомментировал письмо президента Ирана Масуда Пезешкиана наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, отправленное накануне его визита в США. По словам Багаи, в письме выражена благодарность Саудовской Аравии за услуги, оказанные иранским паломникам во время Хаджа в прошлом году, а также подчеркнута важность продолжения сотрудничества и координации для успешной организации паломничества в этом году.