Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В МИД Ирана не видят оснований для переговоров с США

    В регионе
    • 19 ноября, 2025
    • 18:19
    В МИД Ирана не видят оснований для переговоров с США

    В МИД Ирана не видят оснований для переговоров с США.

    Как передает Report со ссылкой на İSNA, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

    По мнению Багаи, на данный момент отсутствуют какие-либо логические основания для переговоров с Соединенными Штатами. Его заявление прозвучало в ответ на вчерашнее высказывание президента США Дональда Трампа о готовности к диалогу с Тегераном.

    Он подчеркнул, что нынешние условия исключают возможность конструктивных переговоров: "Как неоднократно подчеркивал министр иностранных дел Аббас Арагчи, невозможно вести диалог со стороной, которая не верит во взаимность переговоров, демонстрирует военную агрессию против Ирана и открыто пытается навязать свои требования".

    Представитель МИД также прокомментировал письмо президента Ирана Масуда Пезешкиана наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, отправленное накануне его визита в США. По словам Багаи, в письме выражена благодарность Саудовской Аравии за услуги, оказанные иранским паломникам во время Хаджа в прошлом году, а также подчеркнута важность продолжения сотрудничества и координации для успешной организации паломничества в этом году.

    Эсмаил Багаи США Иран переговоры
    XİN sözçüsü: Hazırda ABŞ ilə danışıqlar aparılmasının məntiqi əsası yoxdur

    Последние новости

    18:42

    Хорватия сократила импорт нефти из Азербайджана почти на 14%

    Энергетика
    18:31

    В поселках Гадрут, Сос и Гырмызы Базар реализуются инфраструктурные проекты

    Инфраструктура
    18:31

    США и Азербайджан создали рабочую группу по реализации августовских договоренностей

    Внешняя политика
    18:24

    В Милли Меджлисе предложили создать "Фонд техноинноваций"

    Финансы
    18:19

    В МИД Ирана не видят оснований для переговоров с США

    В регионе
    18:19

    АБР планирует поддержать всеобщий охват услуг здравоохранения в Азербайджане

    Финансы
    18:10

    Делегация Global Media Group провела встречу в посольстве Азербайджана в Казахстане

    Медиа
    18:00

    Эрдоган и Зеленский в Анкаре обсуждают урегулирование украинского конфликта

    В регионе
    17:56
    Фото

    Фильм азербайджанского режиссера был представлен в России

    Искусство
    Лента новостей