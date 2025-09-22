Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В массовом ДТП на юге Турции погиб один, пострадали восемь человек

    В массовом ДТП на юге Турции погиб один, пострадали восемь человек

    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 06:45
    В массовом ДТП на юге Турции погиб один, пострадали восемь человек

    В районе Мут турецкого Мерсина на юге страны произошло массовое ДТП, в котором погиб один, пострадали восемь человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, в результате столкновения трех автомобилей один человек погиб, еще восемь получили ранения. На место происшествия были привлечены сотрудники скорой помощи и жандармерии. Раненые были доставлены в Государственную больницу Мута.

    Отмечается, что погибший - водитель одного из транспортных средств.

    По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.

    ДТП Турция Мерсин
    Türkiyədə zəncirvari yol qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar var

