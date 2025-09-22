В массовом ДТП на юге Турции погиб один, пострадали восемь человек
В регионе
- 22 сентября, 2025
- 06:45
В районе Мут турецкого Мерсина на юге страны произошло массовое ДТП, в котором погиб один, пострадали восемь человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, в результате столкновения трех автомобилей один человек погиб, еще восемь получили ранения. На место происшествия были привлечены сотрудники скорой помощи и жандармерии. Раненые были доставлены в Государственную больницу Мута.
Отмечается, что погибший - водитель одного из транспортных средств.
По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.
