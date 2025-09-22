В массовом ДТП на юге Турции погиб один, пострадали восемь человек

В районе Мут турецкого Мерсина на юге страны произошло массовое ДТП, в котором погиб один, пострадали восемь человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, в результате столкновения трех автомобилей один человек погиб, еще восемь получили ранения. На место происшествия были привлечены сотрудники скорой помощи и жандармерии. Раненые были доставлены в Государственную больницу Мута.

Отмечается, что погибший - водитель одного из транспортных средств.

По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.