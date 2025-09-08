В Марнеули задержаны двое граждан Азербайджана за обмен фальшивых купюр

В городе Марнеули в Грузии полиция задержала двух граждан Азербайджана по подозрению в обмене фальшивых денежных купюр.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД Грузии, речь идет о 59-летнем С.М. и 32-летнем М.М. Их обвиняют в предварительном сговоре в целях обмена фальшивых купюр в крупном размере.

По версии следствия, задержанные в обменном пункте у КПП "Красный мост" обменяли 7 поддельных банкнот номиналом по 500 евро. Купюры изъяты в качестве вещественных доказательств.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 УК Грузии. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.