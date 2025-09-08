В Марнеули задержаны двое граждан Азербайджана за обмен фальшивых купюр
В регионе
- 08 сентября, 2025
- 11:49
В городе Марнеули в Грузии полиция задержала двух граждан Азербайджана по подозрению в обмене фальшивых денежных купюр.
Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД Грузии, речь идет о 59-летнем С.М. и 32-летнем М.М. Их обвиняют в предварительном сговоре в целях обмена фальшивых купюр в крупном размере.
По версии следствия, задержанные в обменном пункте у КПП "Красный мост" обменяли 7 поддельных банкнот номиналом по 500 евро. Купюры изъяты в качестве вещественных доказательств.
По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 УК Грузии. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.
Последние новости
12:25
Азербайджан увеличил инвестиции в Грузию на 1%Финансы
12:24
Четыре человека стали жертвой террористической атаки в Иерусалиме - ОБНОВЛЕНОДругие страны
12:23
Казахстан примет госпрограмму для стимулирования контейнерных перевозокВ регионе
12:18
Токаев предложил создать однопалатный парламент в КазахстанеВ регионе
12:18
В Грузии арестованы 30 криминальных авторитетовВ регионе
12:16
Бинагадинское РУП возбудило дело по факту резонансного ДТП с падением грузовика с мостаПроисшествия
12:15
Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш отправлен в отставкуФутбол
12:11
Фото
Азербайджан участвует в 25-й Китайской международной выставке инвестиций и торговлиБизнес
12:05