    В Марнеули задержаны двое граждан Азербайджана за обмен фальшивых купюр

    В регионе
    • 08 сентября, 2025
    • 11:49
    В Марнеули задержаны двое граждан Азербайджана за обмен фальшивых купюр

    В городе Марнеули в Грузии полиция задержала двух граждан Азербайджана по подозрению в обмене фальшивых денежных купюр.

    Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД Грузии, речь идет о 59-летнем С.М. и 32-летнем М.М. Их обвиняют в предварительном сговоре в целях обмена фальшивых купюр в крупном размере.

    По версии следствия, задержанные в обменном пункте у КПП "Красный мост" обменяли 7 поддельных банкнот номиналом по 500 евро. Купюры изъяты в качестве вещественных доказательств.

    По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 УК Грузии. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

