В Марнеули требуют отменить итоги выборов главы ИВ на 4-х участках

В связи с правонарушениями на вчерашних выборах главы исполнительной власти в Марнеули зарегистрированы 33 жалобы.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Центризбиркоме.

В окружные избирательные комиссии в общей сложности поступило 116 жалоб. Большинство из них связаны с техническими вопросами и 48 приходятся на долю Зугдидского района.

Кроме того, с требованием аннулирования результатов в 8 избирательных участках, 4 из которых расположены в Марнеули, зарегистрировано 10 обращений.

В Центризбиркоме заявили, что жалобы рассмотрят в рамках закона и будет принято соответствующее решение.