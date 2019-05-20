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В Марнеули требуют отменить итоги выборов главы ИВ на 4-х участках

В Марнеули требуют отменить итоги выборов главы ИВ на 4-х участках

В связи с правонарушениями на вчерашних выборах главы исполнительной власти в Марнеули зарегистрированы 33 жалобы.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Центризбиркоме.  

В окружные избирательные комиссии в общей сложности поступило 116 жалоб. Большинство из них связаны с техническими вопросами и 48 приходятся на долю Зугдидского района. 

Кроме того, с требованием аннулирования результатов в 8 избирательных участках, 4 из которых расположены в Марнеули, зарегистрировано 10 обращений. 

В Центризбиркоме заявили, что жалобы рассмотрят в рамках закона и будет принято соответствующее решение. 

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