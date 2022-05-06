В Мариупольском морском порту заблокированы почти 70 судов

Почти 70 судов заблокированы в морских портах портах Украины, шесть судов под иностранным флагом заблокированы в Мариупольском морском порту.

Почти 70 судов заблокированы в морских портах портах Украины, шесть судов под иностранным флагом заблокированы в Мариупольском морском порту.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили замминистра инфраструктуры Юрий Васьков и директор ГП "Мариупольский морской торговый порт" Игорь Барский в ходе брифинга в Украинском медиацентре в пятницу.

По словам Барского, в порту в Мариуполе осталось шесть судов под иностранным флагом, которые до сих пор там заблокированы, при этом некоторые уже не смогут его покинуть без соответствующего ремонта силами судоремонтного завода. Однако сам судоремонтный мариупольский завод также практически разрушен, отметил директор Мариупольского морского торгового порта.

"Сейчас мы собираем всю возможную информацию о предприятии, о портовиках, откликнулись 1 660 человек из 3 тыс. У нас также есть информация о 23 погибших работниках предприятия. Но мы выплачиваем зарплату людям, готовимся к возвращению, строим планы по возобновлению предприятия. В этих вопросах нам помогает Министерство инфраструктуры", - сообщил Барский.

По его словам, повреждения и разрушения порта в Мариуполе на сегодня сложно оценить, но есть информация, что практически все здания, все строительные сооружения, частично или полностью, разрушены.

"Но мы считаем, что как только порт будет освобожден, мы в кратчайший период сможем возобновить какую-то работу", - подчеркнул директор предприятия.