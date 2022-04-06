В Мариуполе во время бомбардировки детской больницы заживо сгорели почти 50 человек

В Мариуполе во время бомбардировки детской больницы российскими оккупантами заживо сгорели почти 50 человек.

В Мариуполе во время бомбардировки детской больницы российскими оккупантами заживо сгорели почти 50 человек.

Как передает Report со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета, об этом мэр города Вадим Бойченко заявил во время круглого стола на тему: "Политические и правовые последствия преступлений Российской Федерации против Украины", который проходил в режиме видеосвязи.

По словам городского головы, Мариуполь, который до недавнего времени был символом развития, сейчас почти полностью разрушен российскими оккупантами. В частности, более 90% городской инфраструктуры уничтожено. Из них, по меньшей мере 40% уже не подлежит восстановлению. Сейчас городской совет уже создал комиссию, которая фиксирует факты разрушений коммунального и частного имущества. На сегодня внесли более 300 таких фактов. Однако главное преступление - тысячи убитых мирных мариупольцев.

"Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек, из которых примерно 210 - дети. Российские войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Заживо сгорели почти 50 человек. Разбомбили драматический театр, где в то время от обстрелов скрывались более 900 человек. Это лишь несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя", - подчеркнул Бойченко.