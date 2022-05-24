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В Мариуполе под завалами в подвале нашли почти 200 полуразложившихся тел

В Мариуполе под завалами в подвале нашли почти 200 полуразложившихся тел В Мариуполе (Украина) под завалами одного из подвалов найдено почти 200 тел.
В регионе
24 мая 2022 г. 13:07
В Мариуполе под завалами в подвале нашли почти 200 полуразложившихся тел

В Мариуполе (Украина) под завалами одного из подвалов найдено почти 200 тел.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"При разборе завалов многоэтажки в районе пригородной АЗС-2 на пр. Мира в подвале нашли около 200 тел погибших под завалами с высокой степенью разложения. Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших, МЧС России оставило место работ", - сообщил он.

Он также сообщил, что в Мариуполе процесс перезахоронения из дворов многоэтажек фактически остановлен.

Андрющенко добавил, что в связи с этим в импровизированном морге возле "Метро" на улице сложено в пакетах большое количество трупов.

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Версия на английском языке Nearly 200 bodies found under rubble in basement in Ukraine’s Mariupol

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