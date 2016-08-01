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    В Махачкале прогремел взрыв, 23 человека ранены - ОБНОВЛЕНО

    Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В результате взрыва газового баллона в банкетном зале "Лайли" в Махачкале пострадали 23 человека, все они госпитализированы. Как сообщает Report, об этом заявил представитель Минздрава Дагестана.

    По его словам,  пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    ***16:56

    Взрыв прогремел в банкетном зале "Лайли" в Махачкале, пострадали 13 человек, все они госпитализированы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе МЧС Дагестана.

    Взрыв произошел в подвальном помещении, пострадавшие - женщины, работавшие на кухне.

    На месте ЧП работают пожарные.

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