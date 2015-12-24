​В Махачкале подозреваемый в пособничестве боевикам мужчина открыл огонь по полицейским

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженный мужчина, открывший стрельбу по полицейским, убит утром в Махачкале, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В Редукторном поселке Махачкалы утром силовики, отрабатывая оперативную информацию, попытались остановить машину "Газель". Водитель открыл стрельбу и был убит ответным огнем. По предварительным данным, убитый был пособником боевиков и занимался вербовкой", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, место происшествия оцеплено, работают следователи.