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    ​В Махачкале подозреваемый в пособничестве боевикам мужчина открыл огонь по полицейским

    В Редукторном поселке Махачкалы утром силовики, отрабатывая оперативную информацию, попытались остановить машину Газель

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженный мужчина, открывший стрельбу по полицейским, убит утром в Махачкале, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "В Редукторном поселке Махачкалы утром силовики, отрабатывая оперативную информацию, попытались остановить машину "Газель". Водитель открыл стрельбу и был убит ответным огнем. По предварительным данным, убитый был пособником боевиков и занимался вербовкой", - рассказал собеседник агентства.

    По его словам, место происшествия оцеплено, работают следователи.

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