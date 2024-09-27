В результате взрыва на АЗС в Махачкале скончались 4 человека

Взрыв произошел на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале.

В результате взрыва на автозаправочной станции на окраине Махачкалы погибли четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило министерство здравоохранения Дагестана.

Издания также сообщают, что в результате взрыва на АЗС начался пожар.

Отмечается, что к месту направлены бригады медиков для помощи пострадавшим.

Прокуратура организовала проверку по факту взрыва.

"По предварительным данным, 27 сентября 2024 года, примерно в 17:30 (по местному времени), произошел хлопок с последующим возгоранием на АЗС в Махачкале", - говорится в сообщении.

19:15

Взрыв произошел на автозаправочной станции (АЗС), расположенной на окраине Махачкалы.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

"Взрыв на АЗС произошел в пригороде Махачкалы, на территории Карабудахкентского района. Предварительно, есть пострадавшие. Все обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

