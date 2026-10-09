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    JAMA: В США за 15 лет число больниц сократилось более чем на 200

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 04:18
    JAMA: В США за 15 лет число больниц сократилось более чем на 200

    В США с 2010 по 2025 год число больниц, оказывающих неотложную медицинскую помощь, сократилось на 216, а количество больничных коек уменьшилось почти на 24,4 тыс.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов Гарвардского университета, опубликованные в научном журнале JAMA.

    Ученые проанализировали данные о 4 962 больницах. За рассматриваемый период в стране закрылись 432 медучреждения (8,7%), тогда как открылись 216 новых (4,4%). Таким образом, общее число больниц сократилось на 4,7% по сравнению с 2010 годом.

    Одновременно количество больничных коек уменьшилось на 24 399, или на 3,3%.

    Исследователи также установили, что за указанный период ежегодное число закрывающихся больниц в среднем увеличивалось на 4%, тогда как число открывающихся сокращалось на 3%.

    При этом динамика закрытия и открытия медицинских учреждений была примерно одинаковой как в городах, так и в сельской местности.

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