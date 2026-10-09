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    Axios: Уиткофф и Кушнер могут вновь посетить Москву в октябре

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 03:24
    Axios: Уиткофф и Кушнер могут вновь посетить Москву в октябре

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут до конца октября вновь посетить Москву для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник.

    По данным портала, американские представители могут провести очередную встречу с президентом России Владимиром Путиным для продолжения обсуждения путей прекращения конфликта.

    Ранее, в сентябре, Уиткофф и Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры с руководством обеих стран.

    На 9 октября также запланирована встреча американских представителей с украинской делегацией в Майами. Стороны намерены обсудить новые предложения по урегулированию конфликта, включая вопросы гарантий безопасности для Украины и ее послевоенного восстановления.

    Стив Уиткофф Джаред Кушнер Российско-украинский конфликт
    "Axios": Uitkoff və Kuşner oktyabrda yenidən Rusiyaya səfər edə bilər
    Axios: Witkoff, Kushner might travel to Moscow in October
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