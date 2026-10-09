Axios: Уиткофф и Кушнер могут вновь посетить Москву в октябре
- 09 октября, 2026
- 03:24
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут до конца октября вновь посетить Москву для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник.
По данным портала, американские представители могут провести очередную встречу с президентом России Владимиром Путиным для продолжения обсуждения путей прекращения конфликта.
Ранее, в сентябре, Уиткофф и Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры с руководством обеих стран.
На 9 октября также запланирована встреча американских представителей с украинской делегацией в Майами. Стороны намерены обсудить новые предложения по урегулированию конфликта, включая вопросы гарантий безопасности для Украины и ее послевоенного восстановления.