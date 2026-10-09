Axios: Уиткофф и Кушнер могут вновь посетить Москву в октябре

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут до конца октября вновь посетить Москву для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник.

По данным портала, американские представители могут провести очередную встречу с президентом России Владимиром Путиным для продолжения обсуждения путей прекращения конфликта.

Ранее, в сентябре, Уиткофф и Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры с руководством обеих стран.

На 9 октября также запланирована встреча американских представителей с украинской делегацией в Майами. Стороны намерены обсудить новые предложения по урегулированию конфликта, включая вопросы гарантий безопасности для Украины и ее послевоенного восстановления.