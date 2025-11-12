Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В МАГАТЭ назвали запасы высокообогащенного урана Тегерана

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 22:20
    В МАГАТЭ назвали запасы высокообогащенного урана Тегерана

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о трудностях с проверкой запасов высокообогащенного урана в Иране после июньских военных ударов Израиля и США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, инспекции прошли только на объектах, не пострадавших от атак, тогда как доступ к поврежденным объектам Иран не предоставил.

    Согласно конфиденциальному докладу агентства для государств-членов, учет запасов обогащенного урана "давно назрел". МАГАТЭ напомнило, что его собственные правила требуют ежемесячной проверки запасов урана, обогащенного до 60%, что близко к оружейному уровню (ок. 90% - ред.).

    Агентство предупредило, что не может проверить статус запасов на пострадавших объектах и подчеркнуло, что этот вопрос необходимо "срочно решить".

    По оценкам МАГАТЭ, до военных атак Иран хранил 440,9 кг высокообогащенного урана в виде гексафторида урана. По критериям агентства, этого количества достаточно для производства до десяти ядерных бомб.

    Хотя часть обогащенного урана была уничтожена в результате атак, источники утверждают, что большая часть запасов, вероятно, хранилась на глубоко заглубленном объекте в Исфахане, входные туннели которого были атакованы, однако ущерб, по всей видимости, был незначительным.

