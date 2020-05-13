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В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1 505

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1505

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1 505. Как передает Report, об этом сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 14 случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 908 человек, 54 умерли.

Накануне в республике провели 7 878 тестов на коронавирус, за все время – 200 264.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.

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