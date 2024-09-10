В Армении при взрыве в литейном цеху на территории ТЭС один человек погиб, пятеро пострадали

В Армении при взрыве в литейном цеху на территории Разданской ТЭС погиб один человек, пятеро пострадали.
Как передает Report, об этом сообщили армянские СМИ со ссылкой на МВД страны.
Отмечается, что погибший был 1978 года рождения.
По данным ведомства, взрыв прогремел в недействующем литейном цеху, сейчас на месте работают оперативные службы.
О причинах ЧП не сообщается.
18:05
Взрыв в литейном цеху на территории Разданской ТЭС в Армении, есть раненые.
Как передает Report, об этом сообщили армянские СМИ со ссылкой на МВД страны.