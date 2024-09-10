В Армении при взрыве в литейном цеху на территории ТЭС один человек погиб, пятеро пострадали

В Армении при взрыве в литейном цеху на территории ТЭС один человек погиб, пятеро пострадали

Взрыв в литейном цеху на территории Разданской ТЭС в Армении, есть раненые.

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