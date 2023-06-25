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В Липецкой области в скором времени восстановят поврежденные техникой "Вагнер" дороги

В Липецкой области в скором времени восстановят поврежденные техникой "Вагнер" дороги В Липецкой области РФ восстановить разрушенное дорожное покрытие власти региона обещают к вечеру 26 июня.
В регионе
25 июня 2023 г. 13:38
В Липецкой области в скором времени восстановят поврежденные техникой Вагнер дороги

В Липецкой области РФ восстановить разрушенное дорожное покрытие власти региона обещают к вечеру 26 июня.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе губернатора области Игоря Артамонова.

Сообщается, что наблюдаются "точечные" повреждениях дорожного полотна в регионе из-за движения военной техники во время мятежа ЧВК "Вагнер".

"Асфальтовое покрытие дорог, поврежденное в субботу, будет полностью восстановлено в Липецкой области до конца дня понедельника. Разрушения являются точечными", - отметили в пресс-службе.

На данный момент движение транспорта по всем региональным участкам дорог в Липецкой области возобновлено в полном объеме. В администрации области добавили, что военные подразделения покинули территорию и возвращаются на свои исходные позиции.

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