В Липецкой области в скором времени восстановят поврежденные техникой "Вагнер" дороги

В Липецкой области РФ восстановить разрушенное дорожное покрытие власти региона обещают к вечеру 26 июня.

В Липецкой области РФ восстановить разрушенное дорожное покрытие власти региона обещают к вечеру 26 июня.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе губернатора области Игоря Артамонова.

Сообщается, что наблюдаются "точечные" повреждениях дорожного полотна в регионе из-за движения военной техники во время мятежа ЧВК "Вагнер".

"Асфальтовое покрытие дорог, поврежденное в субботу, будет полностью восстановлено в Липецкой области до конца дня понедельника. Разрушения являются точечными", - отметили в пресс-службе.

На данный момент движение транспорта по всем региональным участкам дорог в Липецкой области возобновлено в полном объеме. В администрации области добавили, что военные подразделения покинули территорию и возвращаются на свои исходные позиции.