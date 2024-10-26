Двое сбежавших из колонии в Липецке задержаны в Тамбовской области

Двое заключенных, сбежавших из колонии №2 в Липецкой области, задержаны в Тамбовской области.

Двое заключенных, сбежавших из колонии №2 в Липецкой области, задержаны в Тамбовской области.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

11.50

Шесть осужденных совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области, ведется поиск, работает межведомственная группа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.

"Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии №2. В настоящий момент все оперативные службы сосредоточены на их поиске, работает межведомственная группа. Управлением ФСИН по Липецкой области во взаимодействии с МВД, Росгвардией и ФСБ организованы необходимые мероприятия по розыску и задержанию преступников", - написал он.