В Ленобласти РФ при атаке дронов загорелись судно и насосная станция

    • 12 сентября, 2025
    • 08:45
    В российском нефтяном порту Приморск в Ленинградской области при налете дронов загорелись судно и насосная станция.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    "В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения", - указал чиновник. По его словам, открытое горение ликвидировали, угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет.

    "В Приморске также потушено возгорание на насосной станции. Без пострадавших", - позднее добавил Дрозденко. Он уточнил, что над Ленинградской областью сбили более 30 беспилотников.

    Порт Приморска – один из крупнейших российских нефтеналивных портов на Балтийском море, конечный пункт Балтийской трубопроводной системы.

