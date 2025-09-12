В Ленобласти РФ при атаке дронов загорелись судно и насосная станция

В российском нефтяном порту Приморск в Ленинградской области при налете дронов загорелись судно и насосная станция.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения", - указал чиновник. По его словам, открытое горение ликвидировали, угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет.

"В Приморске также потушено возгорание на насосной станции. Без пострадавших", - позднее добавил Дрозденко. Он уточнил, что над Ленинградской областью сбили более 30 беспилотников.

Порт Приморска – один из крупнейших российских нефтеналивных портов на Балтийском море, конечный пункт Балтийской трубопроводной системы.