В Ленобласти РФ при атаке дронов загорелись судно и насосная станция
В регионе
- 12 сентября, 2025
- 08:45
В российском нефтяном порту Приморск в Ленинградской области при налете дронов загорелись судно и насосная станция.
Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения", - указал чиновник. По его словам, открытое горение ликвидировали, угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет.
"В Приморске также потушено возгорание на насосной станции. Без пострадавших", - позднее добавил Дрозденко. Он уточнил, что над Ленинградской областью сбили более 30 беспилотников.
Порт Приморска – один из крупнейших российских нефтеналивных портов на Балтийском море, конечный пункт Балтийской трубопроводной системы.
