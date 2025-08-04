В Ленобласти автобус с туристами столкнулся с грузовым составом, двое погибли

Автобус, перевозящий туристов, столкнулся с грузовым составом на железнодорожном переезде станции Инема в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В результате столкновения 2 человека погибли и 10 пострадали.

Автобус, перевозящий туристов, столкнулся с грузовым составом на железнодорожном переезде станции Инема в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В результате столкновения 2 человека погибли и 10 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"В результате ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадали 12 пассажиров автобуса, двое из них - смертельно. Локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращалась", - говорится в сообщении.

По предварительной информации ГУ МВД России по региону, в результате аварии погиб один человек, не менее пяти пострадали.

На место происшествия выехал волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов, обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.