В Ленинградской области задержан глава ячейки ИГ

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Ленинградской области задержали руководителя ячейки террористической организации "Исламское государство" (ИГ), вербовавшего потенциальных террористов посредством соцсетей, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Гражданин Таджикистана, 1984 г.р., пропагандировал в интернете деятельность ИГ, используя мобильные приложения WhatsApp, Telegram, Zello, и вербовал в террористическую организацию для организации взрывов в России, поездок на "джихад" в Афганистан, Сирию, Ирак.

Возбуждено уголовное дело. По месту задержания изъяты литература радикального толка, пистолет с патронами, 50 г и еще несколько свертков гашиша, весы, ноутбук и средства связи.

В Невском районе Петербурга также был задержан завербованный руководителем ячейки мужчина 1989 г.р., который должен был пройти подготовку в лагере террористов для дальнейшего совершения терактов.