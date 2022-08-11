В Латвии признали Россию страной-спонсором терроризма

Сейм Латвии 11 августа признал Россию государством, поддерживающим терроризм, и призвал страны ЕС немедленно остановить туризм и выдачу виз гражданам РФ.

Сейм Латвии 11 августа признал Россию государством, поддерживающим терроризм, и призвал страны ЕС немедленно остановить туризм и выдачу виз гражданам РФ.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает BB.lv.

Отмечается, что латвийские депутаты признали насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран, назвав это терроризмом.

В связи с этим Латвия призвала страны ЕС увеличить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины, и поддержать инициативы по осуждению военных действий РФ и привлечению виновных к ответственности. Также предлагается изолировать Россию от международных и региональных организаций.

Кроме того, в Латвии призвали ввести равноценные санкции против Беларуси как сторонника военной агрессии Москвы.