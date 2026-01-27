В Кыргызстане задержан старшеклассник по подозрению в намерении совершить теракт

В селе Казарман Кыргызстана ученикам школ и воспитанникам детсадов угрожали терактом, в качестве подозреваемого задержан восьмиклассник.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на ГКНБ Кыргызстана.

Отмечается, что он попал под влияние интернет-террористов, публиковал в соцсетях посты о готовящихся терактах. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия в отношении задержанного.

В ГКНБ напомнили, что уголовная ответственность наступает с 14 лет. За угрозу совершение теракта предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.