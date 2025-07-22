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В Кыргызстане задержали госслужащих, помогавших иностранцам получить паспорта

В Кыргызстане задержали госслужащих, помогавших иностранцам получить паспорта В Кыргызстане задержаны двое госслужащих, которые помогли 16 иностранцам незаконно получить гражданство республики.
В регионе
22 июля 2025 г. 09:35
В Кыргызстане задержали госслужащих, помогавших иностранцам получить паспорта

В Кыргызстане задержаны двое госслужащих, которые помогли 16 иностранцам незаконно получить гражданство республики.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об том сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны.

"Сотрудниками ГКНБ выявлен факт незаконного принятия в гражданство Кыргызской Республики иностранных граждан и лиц без гражданства по поддельным судебным решениям", - говорится в сообщении.

По версии следствия, работник Узгенского районного суда Ошской области и начальник Узгенского районного управления труда, социального обеспечения и миграции за денежное вознаграждение предоставляли иностранным гражданам и лицам без гражданства поддельные судебные решения о том, что те были рождены на территории Кыргызстана.

"Ошским городским судом в их отношении избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц", - уточнили в пресс-службе.

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