В Кыргызстане выявлено два случая заражения метапневмовирусом

Два случая заражения метапневмовирусом выявили в Кыргызстане в конце прошлого года.

Два случая заражения метапневмовирусом выявили в Кыргызстане в конце прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает Минздрав Кыргызстана.

Напомним, что в СМИ и соцсетях стали распространяться сообщения о вспышке метапневмовируса в Китае. В Казахстане накануне сообщили о 30 случаях заболевания.

Минздрав отмечает, что особый интерес вызывает возбудитель, открытый не так давно, который называется "метапневмовирус человека" (MPVI). Он вызывает острые респираторные вирусные инфекции у человека, чаще всего у детей. Обнаружен был в 2001 году.

Минздрав ведет дозорный эпидемнадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями, анализы отправляются на тестирование. С 40-й по 52-ю недели 2024 года отобраны 1 144 анализа, выявлено два случая метапневмовируса.

"Выяснилось, что это не новый вирус. Названной инфекцией болеют люди всех возрастных групп, но у детей до пяти лет и пожилых людей симптомы более выражены. Основной путь передачи инфекции воздушно-капельный, также возможна реализация контактно-бытовым путем. Инкубационный период обычно составляет 3-5 суток", - говорится в сообщении.

Симптомы MPVI могут быть схожи с обычной простудой или гриппом, включая насморк, кашель, головную боль и жар. Однако у больных MPVI также могут наблюдаться одышка, бронхит и пневмония, что делает инфекцию более опасной для людей с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых пациентов.