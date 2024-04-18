В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов

В Кыргызстане задержаны подозреваемые в организации канала продажи человеческих органов.

В Кыргызстане задержаны подозреваемые в организации канала продажи человеческих органов.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

По данным спецслужбы, одна из основных организаторов К. А. К. искала пациентов в зарубежных клиниках для трансплантации почек, которые готовы были заплатить до 80 тыс. долларов. Уже в Кыргызстане так называемые "вербовщики" за деньги находили доноров, которых обманом склоняли к тому, чтобы они предоставляли свои органы для трансплантации.

"Доноры проходили медобследование, независимо от их состояния всегда выдавалось положительное заключение. После этого организаторы изготавливали поддельные документы о родстве с пациентом, которые нужно было представить в клинику, где должна проводиться операция. Далее они вместе с донором выезжали за пределы КР", - заявили в ведомстве.

В спецслужбе проинформировали, что доноры за одну почку в среднем получали от 1 до 7 тыс. долларов, вербовщики - до 3 тыс. за каждого направленного донора, а значительная часть денег доставалась организатору канала - от 30 до 70 тыс. долларов.

"17 апреля при контролируемой отправке очередного донора за пределы КР для последующей пересадки почки в аэропорту "Манас" были задержаны К. А. К. и З. Р. З. Они задержаны и водворены в ИВС ГКНБ", - сообщили в госкомитете.