В Кыргызстане в результате урагана пострадали 26 человек

В результате урагана, обрушившегося накануне на Кыргызстан, пострадали до 26 человек.

В результате урагана, обрушившегося накануне на Кыргызстан, пострадали до 26 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в пятницу Минздрав страны.

Шестеро пострадавших находятся в больнице, остальные 20 человек отправлены на амбулаторное лечение.

По предварительной информации МЧС, в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях повреждено 70 социальных объектов, 80 жилых домов, четыре хозяйственных здания.

Накануне в Бишкеке и Чуйской области был введен режим ЧС из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 26 метров в секунду.

В Чуйской области Кыргызстана, а также в Бишкеке из-за сильного ветра была частично отключен‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​а электроэнергия, повалены деревья, сорваны кровли зданий. В Бишкеке было временно остановлено движение всех троллейбусов, из-за поваленных деревьев перекрыто движение по центральным улицам.