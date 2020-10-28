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В Кыргызстане утверждена кандидатура Сурабалдиевой на пост вице-премьера

В Кыргызстане утверждена кандидатура Сурабалдиевой на пост вице-премьера Парламент страны утвердил кандидатуру Эльвиры Сурабалдиевой на пост вице-премьера
В регионе
28 октября 2020 г. 10:16
В Кыргызстане утверждена кандидатура Сурабалдиевой на пост вице-премьера

Депутаты парламента Кыргызстана в среду одобрили назначение Эльвиры Сурабалдиевой на должность вице-премьера.

Как передает Report, об этом из зала заседаний сообщает корреспондент ТАСС.

Кандидатура Сурабалдиевой, которая до этого была депутатом высшего законодательного органа страны, была предложена на этот пост и.о. президента, премьер-министром республики Садыром Жапаровым.

Прежний вице-премьер Аида Исмаилова по решению Жапарова был освобождена от должности во вторник, и 28 октября ее кандидатура была предложена на пост министра труда и социального развития республики. Сурабалдиева официально приступит к своим обязанностям после подписания соответствующего указа и.о. президента. В ходе состоявшегося в среду заседания парламентарии также приняли присягу нового состава кабмина во главе с Жапаровым.

После прошедших 4 октября в Кыргызстане выборов представители не попавших в парламент партий устроили в Бишкеке массовые беспорядки. ЦИК республики признал итоги волеизъявления недействительными и назначил повторные выборы на 20 декабря. Спикер парламента и премьер-министр подали в отставку. Новым спикером был избран Канат Исаев, а премьер-министром - освобожденный протестующими из заключения Жапаров. Ему же перешли полномочия главы государства, после того как 15 октября Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента.

Досрочные выборы президента в Кыргызстане назначены на 10 января следующего года. По закону Жапаров не имеет права принимать в них участие, в связи с чем в начале декабря он намерен сложить с себя полномочия главы кабмина.

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