В Кыргызстане пресечена деятельность преступной группы из сотрудников ГКНБ

В Кыргызстане пресечена деятельность преступной группы, состоящей из сотрудников правоохранительных органов. Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы Госкомитета нацбезопасности страны (ГКНБ). По версии следствия, гражданин страны Ч.Б. отдал $400 тыс. силовикам, чтобы его освободили от уголовной ответственности. Последние прикрывались именем председателя ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по ст.343 ч.3 ("вымогательство взятки в особо крупном размере") УК КР.

Так, 24 июля был задержан С.А. по подозрению в соучастии в вымогательстве и получении взятки. Во время следствия установлена причастность бывшего сотрудника ГКНБ А.Э. Он был задержан, когда возвращал $130 тыс.

Первомайский районный суд Бишкека заключил его под стражу.

В рамках следствия устанавливают соучастников преступления.