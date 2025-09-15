Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний
    В Кыргызстане пресечена деятельность преступной группы из сотрудников ГКНБ

    В Кыргызстане пресечена деятельность преступной группы, состоящей из сотрудников правоохранительных органов.   Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы Госкомитета нацбезопасности страны (ГКНБ).   По версии следствия, гражданин страны Ч.Б. отдал $400 тыс. силовикам, чтобы его освободили от уголовной ответственности. Последние прикрывались именем председателя ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.    Военная прокуратура возбудила уголовное дело по ст.343 ч.3 ("вымогательство взятки в особо крупном размере") УК КР. 

    Так, 24 июля был задержан С.А. по подозрению в соучастии в вымогательстве и получении взятки. Во время следствия установлена причастность бывшего сотрудника ГКНБ А.Э. Он был задержан, когда возвращал $130 тыс.

    Первомайский районный суд Бишкека заключил его под стражу. 

    В рамках следствия устанавливают соучастников преступления.

    Кыргызстан уголовное дело взятка ГКНБ

