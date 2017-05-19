В Кыргызстане предложили сделать английский язык вторым официальным языком

© Sputnik Кыргызстан

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В Кыргызстане через несколько лет вторым языком должен быть английский, а не русский.

Как передает Report со ссылкой на "Вечерний Бишкек", об этом заявил депутат Азамат Арапбаев на заседании парламентской фракции Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

Депутат указал, что в России мигранты из Кыргызстана работают на низкоквалифицированной работе, и причина этому - низкое качество образования в стране.

"Если бы дети учили английский язык с 10-11 лет, то они сейчас работали бы не в России, а в Европе. Заработок тоже был бы высоким. Поэтому правительство должно рассмотреть введение английского языка в школьную программу с 1-го класса, а для этого нужно увеличить количество учителей", - добавил А. Арапбаев.