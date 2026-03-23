В Кыргызстане предлагают запретить рекламу детских смесей

Парламент Кыргызстана вынес на общественное обсуждение законопроект об ужесточении правил рекламы продуктов для искусственного питания детей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ.

"Жогорку Кенеш (парламент) вынес на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в закон "О рекламе". Инициатором документа выступила депутат Токтобубу Ашымбаева. Целью законопроекта является совершенствование законодательства в сфере здравоохранения и ужесточение регулирования рекламы продуктов и средств для искусственного питания детей", - говорится в сообщении.

Согласно справке-обоснованию, инициатива связана с ростом проблем питания среди детей раннего возраста: в Кыргызстане фиксируются случаи недоедания, задержки роста и других нарушений, которые напрямую влияют на детскую смертность и здоровье в долгосрочной перспективе. Одной из причин называется активное продвижение заменителей грудного молока, которое подрывает практику грудного вскармливания .

Законопроект предусматривает расширение понятия скрытой рекламы - под него подпадут схожие названия, упаковка, дизайн и другие визуальные элементы, используемые для косвенного продвижения товаров. Кроме того, предлагается ввести запрет на рекламу продуктов и средств для искусственного питания детей, включая смеси, прикорм, а также бутылочки, соски и пустышки, а также любые продукты, позиционируемые как подходящие для кормления с рождения или в первые шесть месяцев жизни, и продукты, частично заменяющие питание после этого возраста.

Как отмечает автор инициативы, такие меры направлены на предотвращение отказа от грудного вскармливания, поскольку реклама формирует у родителей искаженное представление о пользе подобных товаров. По приведенным данным, каждый пятый новорожденный в первые дни жизни получает искусственные смеси.