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В Кыргызстане начались учения ОДКБ

В Кыргызстане начались учения ОДКБ В Балыкчи начались командно-штабные учения стран ОДКБ "Взаимодействие-2024", а также специальные учения "Поиск-2024" и "Эшелон-2024".
В регионе
7 сентября 2024 г. 09:12
В Кыргызстане начались учения ОДКБ

В Балыкчи (Кыргызстан) начались командно-штабные учения стран ОДКБ "Взаимодействие-2024", а также специальные учения "Поиск-2024" и "Эшелон-2024".

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

По замыслу учений военнослужащие проведут подготовку и совместную операцию по разрешению вооруженного конфликта в Центрально-азиатском регионе. Учения пройдут в три этапа.

В них принимают участие военнослужащие Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также представители секретариата и объединенного штаба ОДКБ.

В учениях задействовано более 1500 военнослужащих стран ОДКБ, а также более 200 военной техники, в том числе около 10 единиц авиационной техники и около 10 единиц морских судов.

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