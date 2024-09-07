В Кыргызстане начались учения ОДКБ

В Балыкчи начались командно-штабные учения стран ОДКБ "Взаимодействие-2024", а также специальные учения "Поиск-2024" и "Эшелон-2024".

В Балыкчи (Кыргызстан) начались командно-штабные учения стран ОДКБ "Взаимодействие-2024", а также специальные учения "Поиск-2024" и "Эшелон-2024".

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

По замыслу учений военнослужащие проведут подготовку и совместную операцию по разрешению вооруженного конфликта в Центрально-азиатском регионе. Учения пройдут в три этапа.

В них принимают участие военнослужащие Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также представители секретариата и объединенного штаба ОДКБ.

В учениях задействовано более 1500 военнослужащих стран ОДКБ, а также более 200 военной техники, в том числе около 10 единиц авиационной техники и около 10 единиц морских судов.