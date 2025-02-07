В Кыргызстане будут менять текст и музыку гимна

В Кыргызстане хотят изменить не только слова гимна, но и музыку. В связи с этим будет объявлен республиканский конкурс.

В Кыргызстане хотят изменить не только слова гимна, но и музыку. В связи с этим будет объявлен республиканский конкурс.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил замглавы Минкультуры Тимурлан Ажымалиев на первом заседании комиссии по изменению гимна.

"Цель - создать произведение, отражающее историческое наследие, культуру и единство народа. Приглашаются композиторы, поэты, музыканты и творческие коллективы", - сообщил он.

Напомним, что изменить гимн предложил спикер парламента Нурланбек Шакиев. Он объяснил это тем, что действующий гимн был написан, когда республика только обрела независимость. Шакиев заявлял, что новый гимн должен быть принят до апреля 2025 года. Создана межведомственная комиссия, которая должна подготовить три варианта гимна и представить их в Жогорку Кенеш.