В Кыргызстане арестован депутат, обвиняемый в попытке захвата власти

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Первомайский райсуд Кыргызстана выдал санкцию на арест депутата парламента республики Канатбека Исаева, который якобы готовил насильственный захват власти в случае проигрыша на выборах кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель пресс-службы госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Генпрокуратура Кыргызстана в субботу возбудила уголовное дело против депутата парламента Исаева, который якобы готовил насильственный захват власти в случае проигрыша на выборах кандидата в президенты Бабанова на предстоящих 15 октября выборах главы государства. По версии следствия, "Исаев, являясь сторонником кандидата на должность президента Кыргызской Республики Бабанова, вступив в предварительный сговор с представителями организованных преступных группировок, осуществлял активные действия, направленные на организацию массовых беспорядков и вооруженных столкновений" с целью "захвата власти в последующем, в случае проигрыша на выборах" Бабанова.

Президентский срок действующего главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года, и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. Выборы назначены на 15 октября. В президентской гонке на сегодняшний день остаются 12 официально зарегистрированных кандидатов из 59 заявивших о намерении стать президентом. Экс-премьер Бабанов считается одним из самых сильных соперников кандидата от президентской партии СДПК Сооронбая Жээнбекова, которого СМИ называют преемником Атамбаева.