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В Курганской области из-за паводков госпитализировали 85 человек

В Курганской области из-за паводков госпитализировали 85 человек Более 330 человек получили медицинскую помощь из-за последствий паводков в Курганской области, 85 из них госпитализированы.
В регионе
23 апреля 2024 г. 17:45
В Курганской области из-за паводков госпитализировали 85 человек

Более 330 человек получили медицинскую помощь из-за последствий паводков в Курганской области, 85 из них госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России по итогам совещания главы ведомства Михаила Мурашко по работе систем здравоохранения регионов в условиях паводков.

"В Курганской области, по данным региона, риск подтопления медицинских организаций отсутствует, работают 28 прививочных бригад, прошли вакцинацию свыше 17 тыс. человек. Медицинская помощь оказана 331 человеку, из них 85 человек госпитализированы", - говорится в сообщении.

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